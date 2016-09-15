Москва, 15 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Компания Google выберет домашнего питомца, наиболее похожего на знаменитого Бегемота из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Кастинг котов открыт в преддверии открытых чтений романа, который пройдут 11 и 12 ноября, сообщает пресс-служба Google.

Avaness Памятник Булгакову и коту Бегемоту в Харькове

Принять участие в конкурсе могут жители восьми российских городов: Москые, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска или Владивостока. Для этого им нужно сфотографировать своего кота и опубликовать снимок до 25 октября в Instagram или Вконтакте с хэштегом #котММ.

Признанный организаторами победитель конкурса станет участником онлайн-чтений романа Булгакова. Проект компании при поддержке «Мосфильма» приурочен к 50-летию со дня первой публикации «Мастера и Маргариты».