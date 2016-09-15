Симферополь, 15 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Стоимость прокладки нового канализационного напорного коллектора в Феодосии общей длиной 4,3 км составит 127 млн руб. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш, передает «Крыминформ» 15 сентября.

padonak39 Канализационный коллектор

«Для выполнения данных работ выделено и осваивается порядка 127 млн рублей. Я думаю, после того, как пройдут работы по прокладке нового канализационного коллектора, ресурсоснабжающее предприятие «Вода Крыма» в лице феодосийского филиала вздохнет облегченно, потому что мы постоянно находимся в боевой готовности», — заявил Чимпоеш.

По его словам, при текущем состоянии канализационной системы города сохраняется серьезная угроза экологической катастрофы и загрязнения акватории Черного моря.

«Предприятие и днем и ночью, когда это (прорыв) происходит, выходит на работу в праздники и устраняет эти прорывы», — сообщил Чимпоеш.

По его словам, к выполнению работ по прокладке коллектора с 28 августа приступила местная фирма «Стройбат».

Новый коллектор из ПВХ диаметром 630 мм протяженностью 4,3 км пройдет практически параллельно старому, за исключением некоторых участков, где такая прокладка невозможна. Глубина залегания составит около 2,5 метров — на метр-два больше, чем у старого коллектора. К выполнению работ по прокладке с 28 августа приступила местная фирма «Стройбат».

Старый канализационный напорный коллектор был введен в эксплуатацию еще в 1990 году и в настоящее время находится в аварийном состоянии. За неполных два года на нём произошло порядка 30 порывов, некоторые из которых сопровождались отключением города от водоснабжения.

Ранее первый заместитель председателя Феодосийского городского совета Петр Полтавский сообщал, что в 2015 году было выделено лишь 60 млн рублей на реконструкцию участка коллектора длиной 1,7 км, хотя коллектор изношен до крайней степени на всей своей протяженности. В связи с этим проект был переделан, были выделены дополнительные средства.