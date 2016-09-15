Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Общегородской субботник пройдет в Петербурге 22 октября. Ему будет предшествовать осенний месячник по благоустройству. Такое решение принял сегодня, 15 сентября, Городской штаб благоустройства, сообщает профильный комитет Смольного.

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Как отмечается, начиная с 1 октября городские службы будут наводить чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах, на участках вдоль железнодорожных путей и в других местах.

Особый акцент делается на устранение свалок, восстановление благоустройства после работ на инженерных сетях, на приведение в порядок строительных площадок. Дорожники будут в интенсивном режиме подметать и мыть дороги, убирать обочины, парковки, заездные карманы и автостоянки.

Работники садово-паркового хозяйства должны за месяц очистить от листвы территорию площадью более 1,2 тыс. га и подготовить зеленые насаждения к зиме.

«В осенний месячник по благоустройству в Петербурге будет высажено более 2 тысяч деревьев, 35 тысяч кустарников и около полумиллиона тюльпанов», — пообещали в комитете по благоустройству.

А 22 октября, во время субботника, с граблями, лопатами и метлами выйдут на улицы представители органов исполнительной власти, работники петербургских предприятий, активисты общественных организаций и жители города.

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Напомним, что ранее Вадим Александров, директор ОАО «Метрострой», выполняющего госконтракт на достройку стадиона на Крестовском острове, предлагал провести субботник по выполнению отделочных работ на стадионе, который должен быть сдан в конце декабря текущего года.