Сантьяго, 15 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



Виктор Хара

В трагической судьбе поэтов есть какая-то закономерность. Часто они умирают молодыми, еще чаще погибают не своей смертью, их попросту убивают, иногда их смерть окутана тайной, и спустя многие годы невозможно определить виновника. Кого винить в смерти Байрона? Грецию? В смерти Хосе де Эспронседы — дифтерию? В смерти Пушкина — Дантеса, в смерти Лермонтова — Мартынова? В гибели Перси Шелли — Средиземное море? В смерти Лорки — Франко? Далее по списку: Есенин, Маяковский, Высоцкий…

15 сентября 1973 года на самом большом стадионе Сантьяго чилийскими фашистами был жестоко убит поэт, режиссер и настоящий герой чилийского народа Виктор Хара. Ему было всего 40 лет, когда он принял мученическую смерть. Его имя стало символом сопротивления хунте Пиночета.

Виктор Лидео Хара Мартинес родился 28 сентября 1932 года в поселке Лохан возле Чильян Вьехо в семье чилийского крестьянина. Его отец спился, а мать умерла, когда мальчику исполнилось 15 лет. Мать Виктора была женщиной простой и неграмотной, но очень заботилась о том, чтобы ее дети получили хорошее образование, поэтому Виктор обучался в католической школе. Изначально он хотел стать священником, но стал актером. Может, здесь и была ошибка, роковой выбор. Может, не пойди он по театральному пути, его судьба не была бы столь трагичной? Кто знает!

Несколько лет он играл в театре пантомимы и путешествовал по чилийским деревням, увлекаясь фольклором, собирая народную музыку. Вскоре он знакомится с Пабло Нерудой, затем с Че Геварой, выпускает книги стихов, пишет пьесу «Казавшееся счастьем», ставшую очень популярной. Он становится неразлучным со своей гитарой.

В 1960-е годы он становится руководителем чилийского театра и занимается в основном пьесами других авторов. В своих режиссерских работах он старается выразить свою любовь к хранящим древние традиции чилийским крестьянам. Находясь на стороне бедняков в чилийском обществе, он увлекается коммунистическими идеями и вступает в Коммунистическую партию Чили.

Несправедливость, творящаяся вокруг него, вдохновляет Виктора на сочинительство своих собственных песен. Его стихи становятся яркими, политическими. Когда в 1969 году в городе Пуэрто-Монт полицейские по приказу министра внутренних дел Переса Жуковича разогнали мирную демонстрациею обнищавших безработных фермеров, застрелили семерых из них и убили ребенка, Виктор написал песню «Preguntas por Puerto Montt» («Вопросы о Пуэрто-Монте»), в которой решительно обвинил министра в убийстве мирных граждан. Он выступил с этой песней перед многотысячной толпой во время демонстрации протеста.

Лидер левого блока «Народное единство» Сальвадор Альенде пришел к власти мирным путем в 1970 году. Он взял курс на построение социалистического общества: национализировал банки, меднорудную, угледобывающую промышленность и электроэнергетику, ввел плановую экономику. Сначала все шло хорошо: снизилась безработица, экономика показала 12% роста, здравоохранение и образование по большей части стали государственными, во внешней политике Сальвадор Альенде стал ориентироваться на СССР.

В 1971 году Виктор Хара был назначен культурным послом в правительстве Сальвадора Альенде. Он считал, что искусство не может быть элитным, не может существовать в отрыве от народа.

Национализация медных рудников привела к конфликту между Чили и США. Соединенные Штаты не простили стране этого выбора. Сальвадор Альенде предупредил чилийцев о возможности фашистского переворота. Вскоре рухнули мировые цены на медь — знакомый метод, и в стране начались экономические трудности. Медь была основным продуктом экспорта Чили, вырос дефицит бюджета и отрицательное торговое сальдо. В стране начались стачки, активизировалась оппозиция, и усилилось давление США. 11 сентября 1973 года Сальвадор Альенде был убит в ходе штурма президентского дворца. Через четыре дня был убит и певец мирной чилийской революции Виктор Хара — к власти пришел Пиночет.

Путчисты устроили концлагерь на стадионе в Сантьяго. Это был тот самый стадион, на котором в 1969 году Виктор Хара стал победителем нового фестиваля чилийской песни. Путчисты согнали на стадион более пяти тысяч человек, которых назвали «марксистским мусором». Среди них оказался коммунистический певец Виктор Хара. Его пытали, ломали пальцы, которые до этого так живо перебирали струны гитары, затем раздробили обе руки, изувечили лицо, чтобы его трудно было узнать. «В морге было полно трупов, сказал позднее Пабло Неруда, — которые были брошены друг на друга. Виктор Хара был одним из них. Боже мой! Это то же самое, что убить соловья!»

15 сентября 1973 года чилийские фашисты утащили его со стадиона в камеру пыток, где всадили в него 30 (!) пуль и сделали контрольный выстрел в голову. В 2009 году была проведена эксгумация, судебно-медицинская экспертиза установила, что его кости были переломаны в 30 местах. В убийстве был обвинен бывший военнослужащий Хосе Паредес Маркес. Он отрицал свою причастность и перекладывал вину на выходца из семьи немецких эмигрантов Эдвина Димтера Бианчи, который приказывал называть себя «принцем». Он обучался в Панаме, в лагерях ЦРУ. Обучался пытать и убивать людей с улыбкой на лице, что и делал там, на стадионе в Сантьяго. В 1976 году Эдвин Димтер уволился из вооруженных сил. В 2000-е годы он спокойно работал в министерстве труда в Чили. В конце концов, на него вышли чилийские правозащитники, занимающиеся поиском военных преступников. Началось государственное расследование его деятельности.

Тело изувеченного поэта нашли на кладбище «Метрополитано» с биркой на плече: «Подобранный на улице неизвестный». Его жена — гражданка Великобритании — настояла на процедуре опознания, и фашистские власти вынуждены были признать гибель поэта Виктора Хары. Они заявили, что поэт погиб в перестрелке с патрулем, а иначе как объяснить 30 пулевых ранений? Поэт был похоронен в пончо, тайно, без религиозной церемонии на одном из кладбищ Сантьяго. Через несколько часов с могилы были украдены цветы, оставленные его женой.

Все песни Хары были запрещены, записи уничтожены. Но его имя не забыто, и эстафета подхвачена. Александр Градский посвятил Виктору Харе оперу, которую назвал «Стадион». Группа «Песняры» тоже посвятила песню его памяти.

В 2009 году останки Виктора Хары со всеми почестями были перезахоронены на кладбище в Сантьяго в присутствии его 82-летней вдовы Джоан Тернер.

Выбирая путь, человек никогда не знает, что его ждет. Но поэт знает.