Ярославль, 15 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Три крупных коммунальных компании Ярославского района не подготовили жилой фонд, находящийся в их управлении, к осенне-зимнему периоду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «ТГК-2», отопительный сезон может не начаться для жителей 109 домов в поселках Дубки, Ивняки и Щедрино.

«Проблемный жилфонд находится в ведении ТСЖ «Ивняковское», ЗАО «ЯРУ ЖКХ» и ОАО «ЖКХ «Заволжье», которые к тому же являются крупными должниками за тепловую энергию. При этом глава Ярославского муниципального района Татьяна Ивановна Хохлова уклоняется от просьб ТГК-2 вмешаться в ситуацию для скорейшего погашения долгов предприятиями ЖКХ», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в теплоснабжающей организации.

В ТГК-2 отмечают, что теплосетевая организация «ЖКХ «Заволжье» не провела промывку и гидравлические испытания тепловых сетей. Дело в том, что в распоряжении компании нет автономных установок по подъему давления в теплосетях. При этом организация не стала заключать договор на проведение «опрессовки» с помощью оборудования ТЭЦ-3, теплоресурс от которой поступает по трубопроводам компании в дома жителей.

«Очевидно, что надлежащая подготовка трубопроводов к зиме не была произведена. Халатное отношение компании-транзитера к обязательным мероприятиям вкупе с 48 млн рублей непогашенной задолженности, может негативно сказаться на качестве теплоснабжения потребителей, особенно с наступлением зимних холодов», — подытожили в ТГК-2.

ТСЖ «Ивняковское» ТГК-2 и вовсе заподозрила в нецелевом расходовании средств жителей. Задолженность ТСЖ за отопление и горячее водоснабжение составляет 3,5 млн руб. При этом, отмечают в теплоснабжающей организации, ТСЖ уклоняется от переговоров о погашении долга и отказывается переходить на систему прямых расчетов жителей с ТГК-2. Свои подозрения теплогенерирующая компания изложила в заявлении в УМВД. В ходе проверки сотрудники полиции усмотрели в деятельности ТСЖ «Ивняковское» признаки мошенничества.

«Кроме того, не решен вопрос задолженности новостроек по улице Светлой в поселке Ивняки, которые формально до сих пор не введены в эксплуатацию, но с 2013 года потребляют тепловую энергию и горячую воду, не имея на то законных оснований. Долг застройщика — ООО «Стройбизнесинвест» — перед ТГК-2 составляет 3,655 млн рублей», — заявили в ТГК-2.