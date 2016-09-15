Ташкент, 15 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Внутренние цены на природный газ повышаются на 8,9% с 1 октября, сообщает «Узтрансгаз» — ведомство, контролирующее транспортировку газа в Узбекистане.

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Так, стоимость 10 кубометров природного газа для населения, при наличии счетчика составит 2461 сума (один доллар — около 3 тыс. сумов), при отсутствии счетчика — 4255,9 сумов за аналогичный объем газа.

Для оптовых потребителей стоимость одной тысячи кубометров природного газа увеличится до 246,1 тысячи сумов. Последний раз цены газ в Узбекистане на 8,1% повышались в апреле текущего года.

Внутреннее потребление газа в Узбекистане в последние годы выросло 1,3 раза и составляет около 50 миллиардов кубометров. В республике функционируют 120 тысяч километров газораспределительных сетей.

В целом, Узбекистан добывает порядка 62−65 миллиардов кубометров газа в год.