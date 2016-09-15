Елец, Липецкая область, 15 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В городе Ельце (Липецкая область) от отравления грибами пострадали семья из четырех человек, передает портал Gorod48 со ссылкой на заведующую отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольгу Кривошееву.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Грибы

Причиной отравления стали говорушки, толкачики и сыроежки. Пострадала Сейчас всех четверых перевезли на лечение в областной центр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 13 сентября зарегистрировано 32 случая отравления грибами с 36 пострадавшими, семеро из которых — дети до 14 лет. Всплеск отравлений начался в сентябре — только за неделю с 5 по 13 сентября отравившихся было зарегистрировано больше, чем за весь предыдущий сезон.

Самыми опасными для грибников Роспотребнадзор назвал пластинчатые грибы, которые проще всего перепутать с бледной поганкой. При первых признаках отравления нужно вызвать «скорую», промыть желудок тёплой водой с питьевой содой и пить маленькими порциями холодную соленую воду и активированный уголь. Для профилактики отравлений грибами специалисты советуют отказаться от сбора дикорастущих грибов и покупки их (особенно в консервированном или засушенном виде) на стихийных рынках. Грибами не стоит кормить детей и людей с заболеваниями пищеварительного тракта, почек, печени.