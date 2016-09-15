Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В петербургском Музее Новороссии завершились следственные действия, которые проводили сотрудники СКР при поддержке спецназа ФСБ. Следователи вынесли из музея некую картонную коробку, а директор музея Герман Владимиров в сопровождении адвоката прибыл в офис Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу для дачи показаний следователю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Музея Новороссии.

museum-novorossya.ru Экспонаты Музея Новороссии

Причина проведения утреннего обыска в подвальном помещении на улице Декабристов сотрудникам музея до сих пор неизвестна, как и их итог. «Ничего, в принципе, не изъяли. Вынесли какую-то картонную коробку — не нашу», — отметил сотрудник музея.

Он добавил, что у дежурного, находившегося в музее во время проведения следственных действий, следователи забрали два мобильных телефона. Об изъятии каких-либо других электронных носителей информации, о чем сообщают СМИ, собеседнику ИА REGNUM ничего не известно.

По его словам, в музее рассчитывают, что ситуация прояснится после беседы директора со следователями ГСУ.

По словам представителя Музея Новороссии, обыск, по предварительной информации, не нанес ущерба экспозиции, в которой представлены свидетельства военных преступлений киевского режима во время боевых действий в Донбассе, а также другие материалы, связанные с этим конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики пришли в Музей Новороссии около 07:00, вскрыв дверь болгаркой. В музее теряются в догадках насчет причины обыска, поскольку считают себя законопослушными гражданами и отрицают «оружейную» или «коммерческую» версии случившегося. Ранее Музей Новороссии подвергался агрессивным действиям со стороны неизвестных лиц, а один раз стал объектом поджога.