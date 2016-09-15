Москва, 15 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Необходимо интенсифицировать давление на Киев, чтобы он начал выполнять Минские соглашения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы исходим из главного. Главное — максимальное давление на Киев по выполнению Минских соглашений. Важно интенсифицировать давление, чтобы Киев начал продвигаться вперёд», — сказала Захарова.

По её словам, у главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера был ряд телефонных переговоров: «Мы исходим из того, что важно сделать всё, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Минские соглашения не имеют альтернатив, даже несмотря на то, что у украинских подписантов этого документа ничего не получается.

«Не вижу альтернативы Минским договоренностям, хотя сейчас нас пытаются убедить в том, что тот, кто подписывал договоренности и хотел бы их выполнить, но у него ничего не получается по объективным причинам. Эти отговорки не делают чести украинским руководителям, которые Минские договоренности согласовывали, и не делают чести тем, кто присутствовал в Минске и завизировал эти договоренности. Я имею в виду президента Франции и канцлера Германии», — сказал Лавров.