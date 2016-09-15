Москва, 15 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. 8% жителей России снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съемном жилье еще год-два. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

Наибольшая часть арендаторов — среди молодежи 18−24 лет (19%), меньшая — среди пенсионеров (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного федерального округа (14%). Реже — в Южном ФО (4%).

Подавляющее большинство платит за аренду жилья до 10 тыс. рублей включительно (38%), около трети платят за жилье от 10 до 20 тыс. рублей, еще 7% — от 20 до 30 тыс. Средняя стоимость аренды жилплощади (без указания типа жилья) — 13 тыс. 140 рублей.

Половина арендаторов рассматривает такой вариант жилья только в краткосрочной перспективе: 35% намерены продолжать снимать площадь в течение года (35%), а 15% — в течение двух лет. Еще 17% строят такие планы на три года.

Каждый десятый планирует остаться в съемном жилье еще 4−5 лет (9%), а 7% — еще 6 и более лет. Среди тех, кто сейчас не арендует жилплощадь, 3% рассматривают такую возможность в течение срока 4−5 лет, а еще 29% — в более чем шестилетней перспективе.

Аренда жилья привлекательна по трем основным причинам (для тех, кто рассматривает такой вариант). Это желание жить отдельно от родителей (12%) или поближе к работе (6%). Еще 4% отмечают такой фактор, как улучшение жилищных условий.

Каждый десятый опрошенный (11%) предпочитает арендовать у частного лица, в 3%, — наоборот, — у юридического.

Опрос проведен в июле 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.