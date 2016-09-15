Москва, 15 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Срок ареста пяти фигурантов уголовного дела о коррупции, возбуждённого в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, продлён по решению Московского городского суда. Ходатайство защиты о смягчении меры пресечения отклонено, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

fonday.ru За решеткой

Согласно решению судебной инстанции, под арестом до 20 декабря остаются Константин Ромаданов — бывший заместитель председателя правительства Коми, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов и Валерий Веселов — бизнесмены. До 19 декабря под стражей останется предприниматель Владимир Маляров.

Напомним, Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по подозрению в мошенничесвте и организации преступной группы. В этот же день под стражу были взяты члены высшего руководства Коми. В рамках «дела Гайзера» арестованы 14 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гайзеру предъявлены новые обвинения в получении взятки и по новому эпизоду мошенничества. 14 сентября в Мосгорсуде рассматривался вопрос о продлении срока содержания Гайзера под стражей.