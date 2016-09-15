Москва, 15 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Сегодня мировой спорт является ареной политической борьбы, и это объективная реальность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг России

«Вы прекрасно понимаете, что мировой спорт стал ареной политической борьбы. Теперь это — объективная реальность. Никто не может понять, какие мотивы влияют на решение чиновников, никто не понимает решений за последнее время. Ни для кого не секрет, что эта неконкурентная борьба, политическая борьба перешла в святая святых — в спорт», — сказала Захарова.

По её словам, «жертвами стали те, кто вообще не имеет отношения к политике»: «Они попали в жернова политической машины по изоляции РФ. Мы не единственные: история знает не одну подобную ситуацию. Травля, которая была организована в отношении гражданина Белоруссии, который «позволил себе» пронести флаг государства, которое внесло огромный вклад в развитие мирового спорта, — это политическая борьба, ареной которой являются всё новые и новые арены. Мы наблюдаем процесс, когда политическая машина не ведает граней и идёт туда, куда идти не надо».

Напомним, ранее арбитражный суд отклонил иск Параолимпийского комитета России относительно участия российских участников в Параолимпиаде-2016. Российские спортсмены после этого лишились всех шансов на участие в Параолимпиаде-2016 в Рио.

Впоследствии на открытии Параолимпиады член белорусской делегации параолимпийцев пронёс флаг России в знак поддержки российских спортсменов, что вызвало волну негатива со стороны западных СМИ.