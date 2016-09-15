Рим, 15 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Дата проведения референдума в Италии будет определена на заседании правительства, которое пройдет 26 сентября, заявил премьер-министр Маттео Ренци, сообщает 15 сентября Reuters.

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Референдум должен определить, будет ли принята конституционная реформа, согласно которой необходимо снизить роль Сената и ограничить полномочия региональных органов власти.

Ранее премьер-министр Италии заявил, что референдум будет проведен в период с 15 ноября по 5 декабря 2016 года, но точная дата должна быть установлена в ходе заседания Кабинета министров.