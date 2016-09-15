Белгород, 15 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Международный аэропорт Белгород будет осуществлять авиаперевозки почтовых отправлений и посылок Почты России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Alexey Ivanov Почтовый ящик

На первом этапе сотрудничества в аэропорту организован приём почты из Москвы. Мешки с обычной почтой, заказной и специальной корреспонденцией прибывают в Белгород четыре раза в день, семь дней в неделю авиалайнерами московских рейсов. Ежедневно обрабатывается в среднем около 500 килограмм почты.

«Сейчас мы готовимся начинать работу и в обратном направлении. Обрабатывать и отправлять почтовые грузы из Белгорода в Москву. В следующем году планируем расширять сеть прямых авиаперевозок. Будем получать и отправлять посылки и письма в те города, которые связаны с аэропортом Белгород маршрутной сетью», — рассказал заместитель генерального директора АО «Белгородавиа» по коммерческой деятельности Роман Морозов.

Руководство авиапредприятия считает, что сотрудничество с почтой будет эффективным, так как задействует площади грузового терминала аэропорта. Эта идея появилась давно, но переговоры, как сообщает пресс-служба, долго не приносили результата. Теперь через аэропорт Белгорода будет проходить значительная часть почтовой корреспонденции. Особенно актуальным это шаг может стать и потому, что жители региона активно совершают покупки в интернет-магазинах — доставка посылок по воздуху может значительно сократить время ожидания заказов.