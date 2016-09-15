Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум.

Болельщики футбольного клуба «Ростов» овациями встретили любимую команду, которая прилетела из Мюнхена. Поклонники поддержали игроков в ростовском аэропорту и продолжают благодарить за достойную игру с «Баварией» в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

fc-rostov.ru Болельщики «Ростова»

«Не стоит расстраиваться из-за крупного поражения. Это третий клуб мира, спасибо огромное ребятам хотя бы за то, что они с ним сыграли. Ничего страшного в этом нет», — написал в официальном сообществе клуба «ВКонтакте» Илья Т.

По мнению болельщиков, игроки бились до конца. Благодарности заслуживает то, что дебютанты Лиги чемпионов УЕФА не растерялись перед немецкой футбольной машиной и показали достойную игру. «Молодцы! Мы с вами всегда! Отлично держались. Поражение лишь рабочий момент. Все еще будет!» — считает Мария С.

Футбольные специалисты в один голос называют разгромный матч с «Баварией» не потерей очков, а приобретением бесценного опыта, которого у «Ростова» попросту нет. «Ну несоизмеримое мастерство этого клуба и футболистов «Ростова». Так что это вполне закономерно. В принципе ничего страшного не произошло. Тут даже больше поздравлений можно делать. В каком отношении? То, что сыграна первая игра в Лиге чемпионов. Результат, скажем так: хорошо проанализировать, взять и забыть. Больше ничего», — сказал в интервью ГТРК «Дон-ТР» экс-наставник «Ростова» Сергей Андреев.

По его словам, команда способна одержать победу с клубом «ПСВ» (Нидерланды). Тем более, что игра пройдет на домашнем стадионе «Олимп-2». Эта встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 28 сентября.

Напомним, что рулевой «Ростова» Иван Данильянц поблагодарил команду за то, что в матче с «Баварией» проявили мужество, боролись до конца и были едины. Тренер Дмитрий Кириченко отметил, что немецкий клуб показал, к чему жёлто-синим нужно стремиться.

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