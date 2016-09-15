Вашингтон, 15 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Украина получит очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в $1 млрд. Такое решение, несмотря на несогласие России, принял совет директоров МВФ 14 сентября, сообщает пресс-служба фонда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Кредитный транш в Киев поступит в этом году. Общий объем средств, выделенных Украине, составляет $7,62 млрд — ранее страна получила два транша, $5 млрд и $1,7 млрд.

Изначально Киев просил еще $1,7 млрд, однако совет директоров фонда утвердил второй обзор экономической программы Украины на 716,11 миллиона специальных прав заимствования, что составляет $1 млрд.

Напомним, четырехлетняя кредитная программа для Украины в размере $17,5 млрд была утверждена в марте 2015 года. Обзоры программы предполагается производить раз в квартал.

Против предоставления нового транша выступил только представитель России Алексей Можин, он напомнил, что Киев должен Москве $3 млрд, которые возвращать не собирается. Ранее МВФ пересмотрел собственные правила, по которым нельзя было выделять средства странам с долгами. Теперь в правила внесено дополнение, по которому МВФ может перечислить средства, если должник «добросовестно» пытается урегулировать долг.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что теперь Украина вместо конструктивных переговоров о реструктуризации задолженности предлагает списать ей 36% суммы долга перед Россией, отвергнув предложение Москвы о возврате долга по ценным бумагам в рассрочку — по $1 млрд ежегодно.

Выделение средств Украине сегодня, как считает Силуанов, станет нарушением правил Международного валютного фонда, а также создаст «условия для создания аналогичных прецедентов и в дальнейшем».