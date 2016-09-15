Хабаровск, 15 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Пьяная медведица и человеколюбивые лисы — в Хабаровском крае дикие звери перенимают человеческие привычки, сообщает «Дебри-ДВ».

Myriams-Fotos Бурая медведица

Пьяная медведица доставила немало хлопот и веселых минут жителям села Казакевичево в Хабаровском крае. Самка гималайского медведя в возрасте 2−3 лет забрела в сад одного из местных жителей, учуяла там переспелые забродившие груши, до отвала наелась и опьянела.

Обеспокоенные видом изрядно захмелевшего зверя, сельчане позвонили в заповедник Большехехцирский. Группа специалистов немедленно выехала на место.

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Медведицу, которая не подавала признаков агрессии, а просто развалилась на земле, решили обездвижить специальными патронами, отвезли за 12 километров от жилья.

Сотрудники заповедника оставались с подвыпившей хозяйкой тайги до тех пор, пока она окончательно не оклемалась и не смогла встать на лапы и уйти в лес.

Охотники и лесозаготовители в различных районах края в этом году отмечают, что, несмотря на обилие рыбы, медведи все равно выходят к жилью. И не только медведи.

В Ванинском районе частыми гостями портов стали лисы. Рыжие зверьки ведут себя порой почти нагло — приходят на территории местных портов, сразу находят по запаху столовую и принимаются попрошайничать. Сотрудники рыжих не прогоняют, и лисы вполне счастливо сосуществуют рядом с крупным бизнесом.

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