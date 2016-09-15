Симферополь, 15 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Крыму не ожидают возникновения ажиотажа в связи с недавно введенными ограничениями на поставки соли. Об этом заявил 15 сентября в эфире радио «Спутник в Крыму» первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич.

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«Ажиотажа не было, думаю, и сейчас его не будет», — заявил Равич.

«И даже когда Украина нам объявляла продуктовую блокаду, перебоев с солью у нас не было», — подчеркнул он.

Напомним, 13 сентября правительство России расширило список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго, действующего с 7 августа 2014 года.

Согласно постановлено, продовольственного эмбарго теперь распространится на соль, чистый хлорид натрия, а также морскую воду. Мера вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

В августе 2014 года в ответ на санкции президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий запрет на ввоз на территорию Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Запрет был введен в том числе на поставки свинины, говядины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. В июле правительство России продлило режим продовольственного эмбарго до 31 декабря 2017 года.

Основным поставщиком соли в РФ является украинская «Артемсоль», к продукции которой Роспотребнадзор ранее предъявил претензии. 26 января 2015 года ведомство ввело запрет на поставки пищевой соли с данного предприятия, 30% продаж которого на тот момент приходилось на российский рынок. В мае 2016 года компания возобновила поставки в ограниченном режиме.