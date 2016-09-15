Москва, 15 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Пользователям персональных компьютеров следует заклеивать веб-камеру пластырем для защиты от слежки со стороны мошенников или хакеров. Об этом, как передает RT, сообщил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, прокомментировавший эпизод фильма Оливера Стоуна «Сноуден», в котором главный герой заклеивает камеру на ноутбуке клейкой лентой.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Это просто, — говорит Сноуден. — Если вы используете, например, пластырь, это не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать (камеру), просто отклейте ленту».

Кроме того, бывший сотрудник АНБ посоветовал обычным гражданам не использовать один пароль для всех сайтов, чтобы при взломе одного из аккаунтов не пострадали все остальные. Для борьбы с прослушкой телефонов, он рекомендовал программы кодирования.

Напомним, фильм «Сноуден» основан на книгах «Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире» журналиста газеты «Гардиан» Люка Хардинга и «Время спрута» адвоката Анатолия Кучерены. В июне 2014 года американский режиссер Оливер Стоун приобрёл у авторов права на экранизацию.

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