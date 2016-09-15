Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. На Камчатке 18 сентября будут избирать, как и по всей стране, депутатов Госдумы — по списку партий и одномандатников, а также депутатов регионального парламента. Однако, несмотря на разнообразие политических сил и отдельных фигур, участвующих в выборах, эксперты в крае не ждут больших сюрпризов утром 19 сентября, называя всю кампанию «вялой», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

В частности, как считает политолог Андрей Веськин, шансы пробиться в Госдуму по местному одномандатному округу есть только у главы Петропавловска Константина Слыщенко («Единая Россия»). Остальные претенденты, по мнению эксперта, провели не очень удачную кампанию.

«Михаил Машковцев («Коммунисты России»), как и предполагалось сам раздавал листовки и общался с людьми, но память о его былых заслугах уже давно стерлась. Валерий Калашников (ЛДПР), Михаил Смагин (КПРФ), Михаил Пучковский («Справедливая Россия») и Владимир Эльчапаров («Яблоко») ничем особым не отметились, хотя в той или иной степени пытались вести свою кампанию, в том числе активно используя социальные сети. Что касается Слыщенко, то у него до этих выборов уже был свой рейтинг в Петропавловске — а это крупнейший город с большим количеством избирателей, да и партия запустила мощную кампанию. А в целом эта кампания была вялой и она не принесет нам никаких сюрпризов», — отметил собеседник агентства.

Что касается партий, то по мнению эксперта, здесь также обойдется без сюрпризов — большинство голосов возьмет «Единая Россия», в парламент края, как прогнозирует Андрей Веськин, могут пройти представители КПРФ, ЛДПР и, возможно, «Справедливой России». Как крайне низкие, политолог оценил шансы политиков от «Патриотов России»

В целом, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края, избирательная кампания на полуострове прошла спокойно — без особых нарушений.