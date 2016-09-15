Москва, 15 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Выплату матерям пособий по уходу за ребенком предлагается продлить до достижения ребенком 3 лет и увеличить размер пособий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. Сейчас матери имеют право на получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, при этом они могут находиться в отпуске по уходу за ним до 3 лет.

Алексей Венецианов. Кормилица с ребенком. 1830-е

С 1 февраля 2016 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 2 908 рублей 62 копейки, минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми — 5 817 рублей 24 копейки. Депутаты предлагают увеличить минимальное пособие по уходу за первым ребенком до МРОТ, а минимальное пособие по уходу за вторым и последующими детьми — до величины МРОТ в двукратном размере.

При этом, согласно законопроекту, максимальное пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет составлять 40% от среднего заработка женщины, на который начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования (сейчас такое максимальное пособие получают женщины до достижения ребенком 1,5 лет).

Принятие законопроекта «приведет к повышению социальной защищенности молодых матерей и позволит обеспечить минимально необходимый уровень ухода за ребенком», полагают авторы инициативы.

С 1 июля 2016 в России установлен МРОТ в размере 7500 рублей.