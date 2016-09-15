Ярославль, 15 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Жительница Ярославской области сменила имя и фамилию, чтобы не выплачивать кредит. Ее долг перед банком превысил миллион рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе судебных приставов.

В рамках исполнительного производства деньги стали удерживаться из зарплаты должницы. Однако вскоре на прием к судебному приставу пришла девушка и пожаловалась, что с ее банковского счета незаконно списываются крупные суммы. В качестве доказательства ошибки предъявила паспорт. Как выяснилось, по документам должница и заявительница оказались совершенно разными людьми. Девушка потребовала возврата денег.

Но, прежде чем исполнить казалось бы законное требование, пристав-исполнитель на всякий случай направил запрос в ЗАГС. Регистрационный орган подтвердил, что девушка в недавнем времени сменила фамилию, имя и отчество, а следом поменяла и паспорт.

Начать новую жизнь без долгов не получилось. Ярославне придется погашать долг по кредиту в прежнем режиме.