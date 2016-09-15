Киев, 15 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Очередной транш кредита МВФ Украине будет направлен на увеличение международных резервов Национального банка.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ утром 15 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве подчеркивают, что поступление транша на Украину Нацбанк ожидает в течение нескольких дней.

Сумма третьего транша составляет 716.11 специальных прав заимствования (СПЗ), или около 1 млрд долларов США в эквиваленте. Большую его часть Украина получит в СПЗ, другую часть — в международных валютах.

В НБУ подчеркивают, что одобрение Советом директоров МВФ второго пересмотра программы — это положительный сигнал для Украины, «ведь он открывает возможности для получения другого связанного финансирования». В частности, Украина может получить 1 млрд долл США от размещения еврооблигаций под гарантии Министерства финансов США, а также привлечь 600 млн евро от Еврокомиссии.

При условии получения этих средств, а также привлечения следующего, четвертого, транша от МВФ в размере 1,3 млрд долларов, международные резервы, по прогнозам НБУ, к концу года могут вырасти с 14,1 млрд долларов до 17,2 млрд долларов.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, комментируя решение относительно Украины, заявила, что властям в Киеве необходимо избегать изменений налоговой политики, которые приводят к росту дефицита.

«Акцент должен быть сделан на улучшение налогового и таможенного администрирования… Кроме того, параметрическая пенсионная реформа имеет решающее значение для снижения большого структурного дефицита пенсионного фонда, уменьшения бюджетного дефицита и государственного долга и создания возможности довести пенсии до приемлемых уровней с течением времени», — добавила глава МВФ.

Вместе с тем, по ее оценке, монетарная политика на Украине проводилась профессионально, и реформы финансового сектора начали приносить результаты.

«Следует продолжать уделять приоритет сокращению инфляции и восстановлению международных резервов, а также созданию условий для постепенной отмены оставшихся административных мер… Также власти должны способствовать дальнейшему укреплению банковской системы через рекапитализацию, решению проблем связанного кредитования и обесцененных активов… Устойчивое восстановление требует завершения структурных преобразований экономики, где многое еще предстоит сделать, включая борьбу с коррупцией и повышение эффективности управления», — подчеркнула Лагард.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует решение МВФ о выделении Украине очередного транша и подчеркивает, что это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги. «А вместе с инвестициями у нас появятся рабочие места», — отмечает он. Гройсман также отметил, что стабилизация экономической ситуации позволяет ставить вопрос о повышении социальных стандартов.

В свою очередь, партия «Оппозиционный блок» потребовала раскрыть условия получения очередного транша от фонда. «Если Украина берет какой-либо транш МВФ, какой-либо кредит, мы должны понимать, куда идут эти деньги и как эти займы потом отдавать… Сейчас эта процедура полностью закрыта и непонятна. А сами условия получения транша МВФ не устраивают ни общество, ни нашу политическую силу», — заявил один из лидеров политсилы Юрий Бойко.

Украинская пресса в целом позитивно оценивает решение МВФ, однако есть издания, которые заостряют внимание на последующих проблемах.

«С политической точки зрения, получение этого кредита — безусловная победа. Которая подтверждает, что по мнению сообщества экономически развитых стран (которые как раз и принимают решения в Совете директоров МВФ), Украина идет по правильному курсу шоковых экономических реформ. Которые были формально одобрены экспертами МВФ. Вопрос лишь в том, что повышение тарифов, изменение регуляции банковской сферы — это лишь начало выполнения требований МВФ. К следующим траншам, без сомнения, будут новые требования. В списке — повышение пенсионного возраста, отмена многих пенсионных льгот, открытый рынок земли и еще много «конфет», каждая из которых потенциально может свалить любое украинское правительство», — анализирует экономическое издание Depo. «Поэтому без всякой гадалки можно сказать, что перед нынешней украинской властью впереди тонкая тропинка между экономическим коллапсом (в случае отказа от сотрудничества с МВФ) и политической катастрофой (в случае ее продления). А особенно обидно, что в случае чего падать в нее будет не только правительство, но и подавляющее большинство граждан страны», — делается вывод в публикации.

«Вести» подчеркивают, что Украина до сих пор не знает, что ее ждет в обмен на миллиард от фонда. «Депутаты не знают условий кредитования. До нас доходит информация, что мы обязались провести масштабную приватизацию стратегических предприятий, открыть рынок земли», — объяснила депутат Александра Кужель. Текст меморандума, из которого можно будет понять, на каких условиях выделили деньги, появится значительно позже. А экономист Андрей Новак в своем комментарии изданию напоминает, что буквально накануне правительство Украины анонсировало повышение зарплат, в частности, врачам и учителям, а также пенсий. «Скорее всего, деньги МВФ пойдут именно на это. Других источников повышения зарплат бюджетникам попросту нет», — считает Новак.