Биробиджан, 15 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Жители Биробиджана, чьё терпение лопнуло из-за наплыва агитационных материалов в преддверии выборов, выразили своё возмущение одним, но ёмким сообщением. На подъезде одного из домов избиратели повесили объявление следующего содержания: «К сведению агитаторов-расклейщиков! За козлов, чьи морды будут висеть на подъезде, голосовать точно не будем», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Снимок объявления разместили в паблике «LIVE Биробиджан» социальной сети ВКонтакте под заголовком «У кого-то накипело…». В комментариях некоторые горожане выразили солидарность инициаторам, другие предположили, что агитаторы воспользуются угрозой и расклеят «рожи конкурентов».

Редакция местного издания ЕАОMedia написала, что к ним неоднократно поступали жалобы на испорченный агитационной продукцией облик подъездов. Народный корреспондент из микрорайона имени Бумагина Виктор рассказал, что такая ситуация повторяется с приходом выборов: двери подъездов, стены домов превращаются в политическую ёлку, на которой красуются разномастные агитационные гирлянды. Партийной макулатурой заваливают и почтовые ящики.

«Я всё понимаю: им очень хочется достучаться до избирателей, склонить их на свою сторону, заработать заветную галочку в бюллетене. Но неужели герои агиток забыли, что в городе для размещения подобных материалов есть специально отведенные места — тумбы, баннеры, информационные щиты, доски и прочее. Или многоуважаемым кандидатам и их оруженосцам-расклейщикам нравится такая неприглядная картина?» — комментирует житель Биробиджана.

По словам народного корреспондента, с незаконной рекламой вроде бы и борются власти муниципалитета, штрафуют нарушителей, а вместе с тем кандидаты обещают населению светлое будущее, но сами же себя и дискредитируют.

«Правильно написали авторы объявления про «козлов» — наплевал на свой электорат, значит, не заслуживаешь, чтобы за тебя голосовали», — уверен автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в ЕАО выберут депутатов Госдумы РФ VII созыва, депутатов регионального парламента по единому и одномандатным округам. Пройдут дополнительные выборы депутатов гордумы Биробиджана и депутатов Лазаревского и Облученского поселений, выборы депутатов Валдгеймского и Теплоозерского поселений.