Якутск, 15 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В России с помощью запрета ввоза из-за границы будут и дальше создавать условия для реализации товаров, производство которых в стране развито и имеет перспективы роста. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя включение соли в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, принявших санкции против РФ.

MrHaus Соль

Читайте также: В России соль стала санкционным продуктом

«Эмбарго на соль правильная мера, так как запасов соли в России, в том числе Якутии, предостаточно, — считает Юрий Данилов. — Производственные мощности российских предприятий позволяют легко нарастить объёмы, поэтому вряд ли будет ощутимое повышение цен на соль, и ажиотажа вряд ли стоит ожидать».

По мнению кандидата экономических наук, качество российской поваренной соли, лучше, чем привозной, так как она извлекается из природных месторождений. Эксперт также надеется, что эмбарго на соль может способствовать возрождению добычи соли на Кемпендяйском сользаводе, где в советское время добывалось до 4600 тонн соли.

«Торговые войны в современной мировой экономике обычное явление, а в условиях санкций и антисанкций можно ожидать эмбарго и на другие товары и продукты, производство которых в России развито и имеет перспективы роста», — подытожил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на соль в России начнёт действовать с 1 ноября 2016 года в рамках ответных санкций в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Читайте также: «Вряд ли повышение цены на соль будет заметно»