Хабаровск, 15 сентября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. 17 тысячам семей не хватает денег, чтобы собрать детей в школу, хабаровских бройлеров ощипали кредиторы и торговые сети, региональные власти экстренно ищут инвесторов для «Амурметалла», — наиболее важные события из жизни Хабаровского края в обзоре ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Прекрасное начинание — ужасные причины

Акция «Помоги собраться в школу» продолжает вынужденное шествие по просторам Хабаровского края. 17 тысячам семей не хватило денег, чтобы собрать детей в школу, — сообщает издание «Люди-ДВ».

На сегодняшний день, благодаря добровольным пожертвованиям, удалось собрать на благие цели 22 миллиона рублей. Однако это не покрывает потребностей всех нуждающихся.

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Акция «Помоги собраться в школу» в Хабаровском крае продлиться до 1 октября. Помимо пеналов, ручек, карандашей, малышу нужно еще покупать школьную и спортивную форму, одежду на зиму. Соседний Китай, так выручавший небогатых дальневосточников ранее, теперь, увы, большинству не по карману.

Хабаровских кур «ощипали» кредиторы

Регион лишился крупнейшего производителя курятины — самая большая птицефабрика в регионе — «Хабаровский бройлер» закрыта, пишет ИА «Востокмедиа».

Как сообщило руководство предприятия, причиной катастрофы стали кредиторы, неподъемные цены на корма и жесткие условия торговых сетей.

Птицефабрика кормила множество жителей региона. Сегодня владельцы, в числе своих бед, называют конкурента — птицефабрику из Амурской области — ее продукции все больше отдают предпочтение торговые сети. Однако, сами продавцы говорят, что причины следует искать в кризисе и снижении покупательской способности.

Для Хабаровского края ликвидация «Хабаровского бройлера» — двойной удар. Фабрика входит в состав агрохолдинга из Приморья. Она давала работу почти 300 местным жителям, налоги в бюджет. Теперь на смену местному производству придет дистрибьютор, который предложит товар из соседнего региона. Почти 300 хабаровчан в тяжелейший кризис окажутся на улице. Если, конечно, не отыщется покупатель, который решит купить всю фабрику целиком и наладить новое производство. В противном случае еще одним «мертвым» предприятием в Хабаровском крае станет больше.

Кому завод?

Власти Хабаровского края ищут инвесторов для еще одного проблемного предприятия — завода «Амурметалл», сообщает ИА «Амурмедиа».

В ходе инспекционной поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел на заводе совещание, в котором приняли участие представители ряда российских компаний — потенциальных инвесторов, а также конкурсный управляющий — на предприятии введена процедура конкурсного управления.

Картина на сегодняшний день на единственном, оставшемся в «живых» металлургическом производстве Дальнего Востока, весьма удручающая. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 35 миллиардов рублей, загруженность завода не превышает 14%, предприятию катастрофически не хватает оборотных средств.

Лишь благодаря содействию региональных властей энергетики не отключают завод от источников электропитания.

По словам губернатора края, уже наметился круг инвесторов, заинтересованных в приобретении имущественного комплекса предприятия, который оценен в 3 миллиарда рублей.

«Эта цифра стала приемлемой для потенциальных покупателей. Уже определились три компании, которые готовы принять участие в торгах. Нужно создать условия, чтобы добросовестный инвестор пакетно приобрёл имущество. Примечательно, что в этом году завод показал, что может работать даже в условиях конкурсного производства. В некоторые месяцы была хорошая прибыль», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

«Народный избирком» проверит выборы на честность

Показатели Хабаровского края после выборов сверят с данными ЦИК на предмет расхождений, сообщило агентство «Ригма.Инфо».

В единый день голосования межрегиональная общественная организация «Дальневосточная альтернатива» развернет в регионе работу общественного проекта «Народный избирком». Цель акции — проверка выборов на чистоту и открытость. Основное внимание будет уделено членам избиркомов с правом решающего голоса, назначенных «Народным избиркомом». Всего на избирательных площадках будет работать от проекта 38 человек.

Все данные представителей «Народного избиркома» потом сравнят с данными ЦИК и сделают вывод о том, как прошли выборы.

Лайнер президентского внимания

Хабаровский судостроительный завод в ближайшее время ожидает получить сразу несколько заказов на строительство кораблей для ВМФ РФ, пассажирских судов и паромов, пишет газета «Хабаровский край сегодня».

Во время Восточного экономического форума пассажирский лайнер «70 лет Победы» продемонстрировали президенту России Владимиру Путину. Судно президент оценил высоко — принял решение немедленно осмотреть его, не смотря на то, что уже была глубокая ночь.

После долгого безвременья на судостроительном заводе опять кипит работа. Корабелы намерены в кратчайшие сроки вернуть былые позиции и былую славу. Сегодня «в работе» уже есть два судна, их спуск на воду запланирован на следующий год. Это пассажирские лайнеры вместимостью до 100 пассажиров и скоростью до 70 километров в час.

Помимо этого завод уже сегодня выполняет заказ для минобороны — 6 паромов должны быть сданы заказчику уже в 2017 году, 50-местное судно на воздушной подушке на базе десантного корабля «Мурена». Но корабелы готовы удвоить и даже утроить портфель заказов.