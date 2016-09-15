Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу при поддержке бойцов спецназа ФСБ около семи часов утра пришли с обыском в общественный Музей Новороссии на улице Декабристов, 57, в Санкт-Петербурге. Следственные действия продолжаются до сих пор, их причина сотрудникам музея неизвестна. Об этом сегодня, 15 сентября, корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель музея.

museum-novorossya.ru Музей Новороссии в Санкт-Петербурге

По его словам, в момент прихода силовиков в музее находились дежурные. Они не открыли дверь, поскольку ранее в музей не раз пытались проникнуть представители криминальных структур под видом сотрудников правоохранительных органов, а однажды помещение музея подожгли.

Оказавшись у запертой двери, силовики вскрыли ее болгаркой и приступили к проведению следственных действий. Позже в помещение музея был допущен его директор. Также в музее находится дежурный и двое сотрудников.

Сотрудники музея теряются в догадках, что ищут представители СКР и ФСБ, поскольку, по их словам, в Музее Новороссии нет никаких образцов оружия, в том числе охолощенного, или его массо-габаритных моделей. Также в экспозиции нет боеприпасов — только стреляные гильзы и осколки снарядов и мин.

По словам представителя музея, все доставленные из Донбасса предметы, выставленные в музее, проверялись взрывотехниками ОМОНа.

Кроме того, в Музее Новороссии не хранится никаких секретных документов или списков добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Также отвергают в музее и «коммерческую» версию, поскольку музей бесплатен для посещения и не ведет никакой предпринимательской деятельности.

Представители Музея Новороссии заявили о том, что являются законопослушными гражданами и ожидают окончания следственных действий, чтобы понять, в чем их причина.

Торжественное открытие Музея Новороссии в Санкт-Петербурге состоялось 9 мая 2015 года. Целью создания музея, как заявляют его организаторы, стало «донесение до широких масс визуального образа, отображающего современную картину происходящих событий» и «популяризация пророссийской позиции в современных военных конфликтах».

Пространство экспозиции располагается в подвальном помещении жилого дома и стилизовано под «бомбоубежище», в которых во время обстрелов прячется мирное населения Донбасса. Музей создавался при поддержке добровольцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а также общественных организаций, оказывающих помощь населению и ополчению Донбасса.