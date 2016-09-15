Москва, 15 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает оказывать помощь Гвинейской Республике в профилактике и борьбе с инфекционными болезнями, в частности, в Гвинею доставлена противохолерная вакцина, сообщили в Роспотребнадзоре.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

Противохолерная вакцина в количестве 5000 доз доставлена по просьбе гвинейской стороны. Эта вакцина отвечает всем международным стандартам и требованиям, зарегистрирована и на протяжении многих лет успешно применяется в России.

Вакцина предназначена для проведения вакцинации гвинейского населения с целью обеспечения предотвращения возникновения и распространения опасного заболевания — холеры.

Справка ИА REGNUM: холера — это острое инфекционное заболевание, относящееся к особо опасным инфекциям. Из-за способности в короткое время поражать значительное количество людей (вызывать эпидемии) и 50-процентной смертности при отсутствии лечения может рассматриваться в качестве биологического оружия.