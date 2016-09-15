Донецк, 15 сентября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Донбассе отмечается резкая активизация боевых действий, в частности противоборствующие стороны применяют артиллерию, бронетехнику, минометы, гранатометы и крупнокалиберное оружие. Об этом сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин на вечернем брифинге 14 сентября заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 585 раз открывали огонь по позициям ДНР в населенных пунктах: Озеряновка, Зайцево, Красный Партизан, Макеевка, Ясиноватая, Спартак, Минеральное, Трудовское, Александровка, Докучаевск, Николаевка, Саханка и Петровский район города Донецка.

«Выпущено 85 артиллерийских снарядов, 162 мины калибра 120 мм и 275 шт. 82-мм мин. Кроме того, огонь открывался из БМП, СПГ, РПГ и стрелкового оружия… В результате огня со стороны ВСУ получили ранения шестеро мирных жителей, из них двое детей. Разрушения в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ получили порядка 30 домостроений, в том числе социальные объекты: в Макеевке здание средней образовательной школы № 44, а также газопровод, здания в Горловке, Зайцево, Саханке и Петровском районе Донецка», — сказал Басурин.

Он сообщил, что 14 сентября утром с украинской стороны была предпринята попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Зайцево, что спровоцировало ответные действия со стороны НМ ДНР.

«В результате боя около 11 часов 13 сентября со вражеской ДРГ Сил специальных операций ВСУ под Зайцево, пытавшейся проникнуть на территорию ДНР для совершения теракта, погибли трое наших военнослужащих. Важно отметить, что практически вся группа украинских диверсантов была ликвидирована, тела 10 человек остались лежать еще на два часа на поле боя, затем украинская сторона их эвакуировала», — добавил Басурин.

«Использование ДРГ, в том числе состоящих из малолетних жителей республики, которые остались без крова и родителей в результате уничтожения их домов украинскими силовиками, говорят о выборе Украиной террористических методов войны в Донбассе», — рассказал силовик.

Он напомнил, что глава ДНР Александр Захарченко с целью снизить накал напряженности на линии соприкосновения и дать очередной шанс руководству Украины решить конфликт мирным путем выступил с инициативой и обратился к украинской стороне с предложением прекратить обстрелы с 00:00 15 сентября.

«Тем не менее, украинская сторона этой ночью использовала данную возможность, чтобы выпустить из запрещенных вооружений весь свой арсенал боеприпасов до начала действия режима «полной тишины», — считает Басурин. По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять факты подготовки провокаций и активизации боевых действий со стороны ВСУ.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в стягивании к линии соприкосновения сторон тяжелой техники.

«ВСУ продолжают нарушать Минские соглашения. Так, нашей разведкой выявлено передвижение в районе населенного пункта Алексеевка колонны в составе четырех единиц РСЗО БМ-21 «Град», двух единиц ГАЗ-66 с личным составом и шести единиц грузовых автомобилей «Урал» с боекомплектом. При этом ВСУ по-прежнему продолжают осуществлять запуски беспилотных летательных аппаратов типа «Shadow», которые ранее были на вооружении США, с аэродрома Северодонецка. В свою очередь, мы соблюдаем достигнутые соглашения, но готовы отразить в случае необходимости любую агрессию в отношении нашей республики. В наших подразделениях ежедневно проходят занятия по боевой подготовке. И все подразделения Народной милиции ЛНР показывают очень хорошие результаты», — считает Марочко.

Он призвал украинских солдат не выполнять приказы командования ВСУ.

«Мы также еще раз призываем принудительно мобилизованных военнослужащих ВСУ, не желающих участвовать в братоубийственной войне, под любым предлогом игнорировать преступные приказы командиров и начальников, особенно по ведению огня по территории республики. Напоминаю о введении сегодня руководством республики в одностороннем порядке полного прекращения огня в целях выполнения достигнутых Минских соглашений и обеспечения мира в Донбассе», — подчеркнул Марочко.

По его словам, в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района произошел конфликт между украинскими солдатами, в результате которого двое бойцов погибли и пятеро получили ранения.

«В районе населенного пункта Нижнетеплое на почве возникшего конфликта из-за отказа выполнять преступные приказы военнослужащий ВСУ Головань 1975 года рождения открыл огонь по своим сослуживцам. В результате происшествия двое военнослужащих — это замтехроты капитан Сметанин Юрий Сергеевич 24 сентября 1979 года рождения и рядовой Андросович Александр Григорьевич 5 декабря 1975 года рождения — были убиты. Еще пятеро были ранены… Сам Головань покинул расположение подразделения и отправился в бега, предварительно взяв с собой складной автомат Калашникова с тремя полными магазинами и три гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ГП-25», — уточнил Марочко.

В свою очередь, 14 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что «на фоне псевдомиротворческих заявлений» лидеров ДНР и ЛНР, боевые действия в Донбассе «резко обострились».

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один — получил ранения. Это произошло в Зайцево в результате вражеского обстрела из 152-мм пушек «Гиацинт-Б», — сказал Лысенко. По его словам, на Донецком направлении повсеместно применяли минометы и ствольную артиллерию разных калибров, при этом интенсивность ведения огня противником сравнялась с наиболее ожесточенными боями лета 2015 и 2016 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса в ночь на четверг, 15 сентября, вступил в силу режим прекращения огня. Если полное перемирие продлится до следующего вторника, 20 сентября, то стороны приступят к обсуждению отвода войск и вооружений».

При этом поздно вечером 14 сентября Вооружённые силы Украины попытались прорвать линию обороны Донецкой Народной Республики в районе Авдеевки, однако украинские силовики были остановлены огнём из стрелкового оружия.