Туристы смогут делать покупки в Японии с помощью отпечатка пальца
Токио, 15 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В ближайшее время туристы смогут совершать покупки в Японии, используя только отпечаток указательного пальца, заявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны, сообщает 15 сентября The Mainichi.
Власти Японии планируют оснастить магазины розничной торговли системой обработки транзакций на основе технологии биометрической верификации. Иностранные гости смогут зарегистрировать свои отпечатки при въезде в страну.
Эти данные будут прикреплены к определенному финансовому счету, который можно пополнить во время своего визита в Японию. Чтобы совершить покупку достаточно будет приложить указательный палец к считывающему устройству.
В 2016 финансовом году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вложит около $9 млн, для введения новой системы обработки транзакций. Новая система расчета пройдет испытания с октября 2016 года по февраль 2015 года в префектурах Канагава, Осака и Фукуока.