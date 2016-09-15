Токио, 15 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В ближайшее время туристы смогут совершать покупки в Японии, используя только отпечаток указательного пальца, заявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны, сообщает 15 сентября The Mainichi.

byrev Отпечатки пальцев

Власти Японии планируют оснастить магазины розничной торговли системой обработки транзакций на основе технологии биометрической верификации. Иностранные гости смогут зарегистрировать свои отпечатки при въезде в страну.

Эти данные будут прикреплены к определенному финансовому счету, который можно пополнить во время своего визита в Японию. Чтобы совершить покупку достаточно будет приложить указательный палец к считывающему устройству.

В 2016 финансовом году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вложит около $9 млн, для введения новой системы обработки транзакций. Новая система расчета пройдет испытания с октября 2016 года по февраль 2015 года в префектурах Канагава, Осака и Фукуока.