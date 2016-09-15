Козельск, Калужская область, 15 сентября, 2016, 09:46 — ИА Регнум.



vest-news.ru Голосование военных избирателей

Досрочное голосование военнослужащих дивизии ракетных войск стратегического назначения, дислоцируемой в городе Козельске Калужской области началось сегодня, 15 сентября, на временном избирательном участке № 1333. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, секретарь калужского облизбиркома Александр Коняшин.

По его словам, порядка 242 избирателей в погонах, заступающих на боевое дежурство, которое приходится на Единый день голосования, проводимый в стране 18 сентября, получили разрешение областной избирательной комиссии досрочно проголосовать за политические партии и кандидатов-одномандатников, баллотирующихся в Государственную Думу России VII созыва. Контроль за проведением досрочного голосования осуществляет территориальная избирательная комиссия Козельского района.

На полигоне были подготовлена палатка с необходимым оборудованием, куда приходят для голосования военнослужащие, заступающие на многодневное боевое дежурство. Согласно избирательного закона голосование на данном временном избирательном участке проводится с 8 утра до 20 часов вечера. В составе участковой избирательной комиссии четыре военнослужащих и одно гражданское лицо.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить данный избирательный участок и познакомиться с процессом голосования военнослужащих, заступающих на боевое дежурство

«По итогам голосования бюллетени, в опечатанном ящике будут направлены в территориальную избирательную комиссию. 18 сентября 2016 года, по окончанию всеобщего голосования, итоги выборов, проведенных на избирателььном участке № 1333 с будут введены в систему «ГАС — выборы», — подчеркнул Коняшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах в федеральный парламент, в Калужской области участвуют 14 политических партий. 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. за мандаты депутатов Государственной Думы в Калужском округе №99 будут бороться восемь человек, в обнинском округе №100 — семь.