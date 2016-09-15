Москва, 15 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Российские туроператоры по итогам первой полноценной недели чартерных перевозок в Турцию заявляют о высокой загрузке первых рейсов и рекордных сроках их продаж. Все авиарейсы улетают со стопроцентной загрузкой, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В отдельных случаях спрос был так высок, что в ряде регионов России пришлось ставить дополнительные цепочки и продлять сроки полетной программы.

Отправляясь на отдых на турецкие курорты, российские туристы, как и ожидалось, выбирают отели категории 5*, работающие по системе «все включено».

По информации туроператоров, некоторого сезонного снижения цен на размещение в отелях Турции можно ждать к концу сентября, после завершения девятидневных каникул в честь праздника Курбам байрам. В настоящее время, как пишут турецкие СМИ, отели курортной Антальи работают со стопроцентной загрузкой во многом благодаря, все-таки, приезду внутренних туристов, после которых вторыми по численности идут российские туристы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2016 года российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».

Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи по уничтожению террористов «ИГ» (запрещено в России).

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