Севастополь, 15 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Сегодняшнее удручающее состояние цехов, советское изношенное оборудование «Севастопольского морского завода» и планы руководства предприятия, которые произносятся в течение полутора лет, о вложении миллиардов рублей в техническое перевооружение — два мира, которые пока кажутся бесконечно далекими.

Светлана Иванова ИА REGNUM Здесь остановилось время: советские плакаты по технике безопасности

Напомним, что в советский период судостроительный завод был одним из мировых лидеров по строительству плавкранов. После президента Украины Петра Порошенко, владевшего заводом до марта 2015 года, городу вернулось предприятие с разрушенной инфраструктурой. Это легко понять, зайдя в один из цехов и увидев, в каком ветхом состоянии находится оборудование.

Светлана Иванова ИА REGNUM Трубомедницкий цех СМЗ

14 сентября врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и руководство филиала «Севморзавода», переданного в долгосрочную аренду «Звездочке», посетили предприятие и встретились с трудовым коллективом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM «Звездочка» стала арендатором «Севморзавода»

Директор филиала «Севастопольский морской завод» Игорь Дрей заявил, что на модернизацию завода из федерального бюджета будет выделено 7 млрд рублей, еще 700 млн из собственных средств предприятия. На сегодняшний день «Звездочка» ОСК уже вложила 540 млн рублей…

Светлана Иванова ИА REGNUM Свежеокрашенный старый станок

«В соответствии с госпрограммой развития комплекса до 2020 года выделяется финансирование двумя этапами. Первый этап — техническое перевооружение в этом и следующем году на сумму 2,6 млрд рублей. Начиная с 2016-го — реконструкция и модернизация основных мощностей предприятия, которая затронет основную площадку «Южная» как судоремонтное предприятие, А также судостроение на площадке «Инкерман-1» на сумму 5 млрд рублей», — продолжает директор завода.

Светлана Иванова ИА REGNUM Пока здесь царствует ржавчина

Светлана Иванова ИА REGNUM И паутина на станках

«На сегодняшний день все мероприятия проходят строго в рамках разработанной дорожной карты. Поэтому оснований предполагать, что будут существенные проблемы, у меня нет», — заявил глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Светлана Иванова ИА REGNUM Задачи не изменились

«Загрузка по этому году значительно лучше 2015 года. На сегодня это 700 млн рублей с выходом на два контракта на сумму 1,2 и 1,4 млрд рублей. В следующем году при размещении заказа на плавкараны — это уже три млрд рублей. Объединенная судостроительная корпорация подтверждает, что она готова загрузить завод заказами в соответствии с обязательствами при передаче в долгосрочную аренду мощностей СМЗ», — сказал губернатор.

Ряд вопросов есть к городу — правительство продолжает процедуру оформления оставшегося имущества и активов, земельных участков, которые будут переданы предприятию.

Светлана Иванова ИА REGNUM Завод остро нуждается в модернизации

«По линии госзаказа мы выполняем серьезные заказы. За полгода завод выплатил в горбюджет 161 млн рублей отчислений», — говорит директор завода.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Сейчас на СМЗ работает 500 человек, из них 244 на основной площадке. В ближайший год по мере загрузки новыми заказами численность основных рабочих увеличится до 1200 человек.

Светлана Иванова ИА REGNUM Вскоре численность занятых на заводе увеличится до 1200 человек

Как сообщало ИА REGNUM, полтора года назад правительство Севастополя своим постановлением национализировало активы «Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе» (Севморзавод) и 11 дочерних предприятий, находившихся в собственности президента Украины Петра Порошенко.

Ранее власти города дали разрешение на аренду имущества «Севморзавода» «Центру судоремонта «Звездочка» сроком на 49 лет с арендной платой в размере 2,1 млн рублей.