Москва, 15 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Бронзовая призёрка чемпионатов России по прыжкам с шестом Ольга Муллина (отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года) призналась, что употребление американскими спортсменками сёстрами Уильямс, гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн запрещённых препаратов её не удивило. Такое заявление она сделала 14 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

hushome.com Прыжки с шестом

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«Честно говоря, я не удивилась, когда узнала, потому что это именно американские спортсменки, а американцам у нас очень много чего разрешено, как мы все знаем. Посмотрите на Машу Шарапову. Худенькая, красивая девушка, её дисквалифицировали за допинг. Сравните Машу и Серену: на Серене нет клейма об употреблении допинга, хотя мы теперь официально знаем, что она принимала запрещённые препараты», — отметила Ольга Муллина.

«Когда мы посылали индивидуальные заявки в WADA, чтобы нас допустили, мы отправляли все свои допинг-тесты, все отрицательные, — добавила отстранённая спортсменка. — Мне ответили: «Да, ты чистая, но ты русская, и мы тебе не верим».

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская группа Fancy Bear сегодня, 15 сентября, опубликовала ещё один документ из базы WADA, в котором фигурируют 25 атлетов, применяющих запрещённые препараты. Среди спортсменов — 14 призёров Олимпийских игр 2016 года.