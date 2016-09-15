Киев, 15 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Дороги

Борис Кустодиев. Украинский пейзаж.1925

Председатель правления ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко предложил увеличить действующие штрафы за перегруз автомобилей. «В этом вопросе я стопроцентно поддерживаю Владимира Омеляна, министра инфраструктуры Украины: нам необходимо полностью менять подход к перевозке грузов по дорогам общего пользования. Во-первых, перевозчики должны платить за проезд, во-вторых, необходимо увеличивать штрафы до 20, возможно, даже 30 тысяч евро за перегруженный крупнотоннажный автомобиль», — заявил чиновник. Действующие штрафы, по его словам, составляют всего 2 тыс грн. Дополнительно Гриненко предложил лишать лицензии перевозчиков, которые систематически нарушают весовые нормы.

Бывший председатель дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль рассказал журналистам о некоторых нюансах финансирования дорожного строительства: «Сегодня [есть] акциз, который должен быть целевым на дороги и который все автомобилисты платят, когда покупают бензин. Государство нам говорит, что вы должны платить этот акциз потому, что нам нужно ремонтировать дороги, по которым вы ездите, а по факту на дороги доходит до 10% тех денег, которые собираются». Между тем только в 2015 году в «бензиновый фонд» поступило 26 млрд грн. Указывает Роман Хмиль и на причины такой ситуации: «Укравтодор контролирует сам себя и даже те деньги, которые согласовали с Международным банком реконструкции и развития. Они были готовы в этом году профинансировать экспертизу всех дорог в Украине. Эта экспертиза была отменена командой Владимира Омеляна».

Такое положение вещей не очень согласуется с уверениями президента Украины Петра Порошенко: «У нас есть общая позиция, 2016, 2017 и 2018 годы должны быть годами дорожного строительства. Это то, что мы должны продемонстрировать как один из важных приоритетов, который сегодня имеем». Такое заявление распространила пресс-служба главы государства.

Социолог и блогер Денис Селезнёв, проживающий в Донецке, заявил, что дорожное покрытие в непризнанных республиках значительно превосходит по качеству украинские дороги. Об этом он пишет в своём Facebook: «Хочется отметить, какие все-таки у нас теперь в ДНР дороги крутые. Это вам, конечно, не Украина типа Одесской или Николаевской области. Хотя, конечно, работы еще не доведены до конца. И работы идут постоянно. Шахтерск так вообще, по крайней мере, вдоль междугородней трассы выглядит отлично — все чистенько, побелено, зелени столько, что кажется, в лес заехал и сейчас лоси выйдут. Снежное и Торез попроще, но тоже видно направление, куда стремятся». Как сообщалось ранее, дороги Николаевской и Одесской областей пока остаются наиболее проблемными среди автодорог Украины.

На Украине существенно возросло количество краж грузов на дорогах, сообщил генеральный директор дочерней украинской компании международного концерна транспортных перевозок и логистики «Шенкер» Олег Вержбицкий. По его словам, МВД ничего не делает, соответственно кражи грузов выросли в разы, особенно дорогостоящих грузов». И это невероятные акробатические этюды, которые происходят на дорогах. Там действительно работают каскадеры, мошенники, все что угодно, в том числе подделка номеров, прыжки с мостов, разрезание кузовов бензопилами, просто фантастика», — сказал представитель компании.

Железная дорога

Пресс-служба Мининфраструктуры пафосно заявила о подписании соглашения между Украиной и Грузией, касающегося прямого железнодорожного и паромного сообщения между двумя странами. «Мы сегодня подписали очень важный документ, который соединяет Украину, Грузию, Казахстан и Азербайджан на Великом Шелковом пути… Всё больше компаний готовы нести дополнительные расходы, чтобы товар был доставлен не за два-три месяца, а за 9−15 дней. Мы в этом году должны довести скорость прохождения контейнеров из Китая к западным границам Украины до 9−10 суток», — цитирует пресс-служба слова главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

Причина, по которой Украина налаживает транзит через два моря, — прекращение перевозок через территорию РФ в связи с тем, что 1 января между Украиной и РФ перестало действовать соглашение о режиме свободной торговли, регулировавшее в т.ч. вопросы транзита.

«Само по себе такое соглашение выглядит вполне естественно на фоне успешного опыта отправления (и, главное, последующих успешных поисков) прямого поезда в Китай. Опять же, существует паромная переправа Ильичевск — Поти / Батуми. Т.о., какая-то база (в т.ч. — материальная, в виде двух паромов и соответствующей инфраструктуры) для развития транспортных отношений между странами существует. Другое дело, что трансазиатский маршрут изначально мертворожденный — пользоваться им можно только из принципа «назло москалю». Туристический же оборот между Украиной и Грузией вряд ли будет таким уж большим. В общем, соглашение нельзя назвать бесполезным, но нельзя и считать реальной альтернативой российским маршрутам. Только дополнением», — комментирует соглашение политолог Василий Стоякин в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM. Главное, что вызывает вопросы у эксперта, — заявленная скорость маршрута. Тестовый рейс (к слову, пустой) добирался до Китая 16 дней. «Понятно, пару дней можно оптимизировать в случае регулярного оборота, но тогда считать надо от реальных 16 суток. Кстати, поезд шел не до получателя товара, а до казахско-китайской границы, о чём в анонсе как-то забыли указать», — напоминает эксперт.

Следует также отметить, что текущее количество паромов (3 парома украинской «Укрферри» вместимостью 50 универсальных вагонов и 50 автомобилей ТIR и 2 парома болгарской Navibulgar вдвое большей вместимости) не справляется даже с наличными грузопотоками между Украиной и Грузией. Из-за чего «Укрзализниця» вынуждена уговаривать перевозчиков предоставлять приоритет в перевозках ж/д вагонам в ущерб автомобильному транзиту — без этого только за август в Ильичёвском порту скопилось 200 вагонов, ожидающих погрузки.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о возможности привлечения на Украину зарубежных железнодорожных перевозчиков: «Сегодня у меня были встречи с польской делегацией и с делегацией из Сингапура. Что касается польского направления, мы надеемся провести в октябре расширенные консультации в формате рабочей группы. Вопросы комплексные: строительство дорог, автодорога трансъевропейская Via Carpathia, вопрос совместной работы железных дорог. Я обратился с возможностью захода польских пассажирских ж/д операторов к нам, чтобы мы видели разницу между работой украинской и польской железных дорог, чтобы украинские граждане могли требовать большего и хотеть лучшего», — рассказал министр в ходе рабочего визита в Одессу.

Необычное преступление раскрыто в Одесской области — полиция задержала троих работников железной дороги, похищавших зерно из вагонов в течение 2015−2016 годов. Сообщается, что подозреваемые совершили кражу десятков тонн пшеницы из железнодорожных вагонов. Согласно информации полиции, они работают на Одесской железной дороге и были хорошо подготовлены к кражам — купили автомобили небольшой грузоподъемности, обустроили подъездные пути, изготовили специальный инструмент и приспособления. Сейчас начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит от пяти до восьми лет заключения.

Аэропорты

Директор регионального представительства МАУ (крупнейшая авиакомпания Украины, принадлежит группе «Приват» Игоря Коломойского) на Западной Украине Сергей Загрева и региональный менеджер по обслуживанию в аэропортах МАУ Валерий Азбукин обратились с предложением о сотрудничестве к руководству ужгородского аэропорта. Представители компании намерены использовать аэропорт для приёма и отправки международных рейсов, если местные власти отремонтируют ВВП и навигационное оборудование, приобретут необходимую технику, в частности пожарные автомобили, и внедрят электронный билет. В компании уточнили, что планируют совершать рейсы в страны Европы и США, а также в города Украины.

А вот в аэропорту Николаева вообще хвастаются потенциальными инвесторами из ОАЭ. Хотя, как и прочим региональным аэропортам, николаевскому сначала предстоит обновить ВПП и получить сертификацию на приём международных рейсов.

В Одессе, возможно, появится второй аэропорт. Пока возможность постройки нового аэропорта лишь рассматривается, для соответствующих консультаций в город приедут специалисты из США. Они изучат существующий Одесский аэропорт и потенциальное место для альтернативной постройки. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что через терминалы нового комплекса будут осуществляться как пассажирские, так и грузовые перевозки. В свою очередь, глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что деньги на строительство выделят иностранные инвесторы.

Авиакомпании Украины отчитались об объёме пассажирских перевозок за январь — август 2016 года. По сравнению с тем же периодом в 2015 году он вырос сразу на 25,5% и составил 5,28 млн чел. Пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на 16,2%, до 8,3 млн чел.

На главные воздушные ворота Украины — аэропорт «Борисполь» — пришлось 5,57 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в 2015 году, и на 19% — чем в 2014-м. 0,976 млн составил пассажиропоток в августе текущего года.

Порты

Грузооборот Мариупольского порта за январь — август 2016 года снизился до 4,94 млн тонн, что более чем на 20% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. При этом номенклатура показывает разнонаправленную динамику. Перевалка тарно-штучных грузов (основной профиль порта) выросла на 1,6%, до 3,13 млн тонн, насыпных — уменьшилась на 42,2% (до 1,77 млн тонн). При этом наличные мощности позволяют ему отправлять и принимать грузы до 17 млн тонн в год.

В число объектов, предлагаемых правительством Украины к приватизации, внесены четыре порта Одесской области: Белгород-Днестровский, Измаильский, Ренийский и Усть-Дунайский. Предварительный срок продажи — 2017 год, однако глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус призывает не торопиться: «То, что предприятие попало в список, не означает, что мы уже завтра его продадим. Для начала мы проведем инвентаризацию, аудит, оценку — и тогда определимся, сколько времени нужно на подготовку к приватизации. Возможно, там уже нечего приватизировать и остается только ликвидировать. А возможно, правительство решит организовать холдинг, и некоторые из этих объектов в результате будут включены в него». Напомним, что за январь — июнь 2016 года Ренийский и Белгород-Днестровский порты снизили перевалку на 30% и 26,7% соответственно. Данное обстоятельство обязательно скажется на их предпродажной оценке.

К ещё одному из портов Одесской области (Ильичёвскому) присматривается южнокорейская POSCO (один из крупнейших производителей стали в мире). Представители компании недавно посетили порт, заинтересовавшись, в частности, опытом разгрузки крупнотоннажных судов класса capesize. Из чего можно сделать вывод о том, что компания собирается вывозить через этот порт железную руду.

Николаевский интернет-портал «Антикор» сообщил о любопытной махинации, организованной властями города при участии международной корпорации Bunge Ltd.

«Руководство порта в связке с обладминистрацией, прокуратурой и судами создало для операторов порта «внутренний офшор» — зону, в которой можно пользоваться государственным имуществом и ни копейки за это не платить. Одним из основных участников этой николаевской «безналоговой зоны» стала компания «Бунге Украина». Со стороны областной власти курировал схему бывший заместитель губернатора Николай Романчук — партнер почетного президента Николаевского порта Василия Капацыны.

Николаевская «офшорная республика» строилась на том, что стивидоры порта, по примеру «Бунге Украина», дружно отказались выполнять постановление Кабинета министров и переходить с договоров сервитута на договоры о спецуслугах. Стивидоры уже шесть месяцев не платят за пользование причалами и прилегающей к ним территорией!«

По словам журналистов, в схеме задействованы в т.ч. местная прокуратура и суды, поэтому иски на действия стивидоров мало что меняют. Тем более что экономия для компаний оказывается существенней: «Только «Бунге» уже сэкономила на этом 48 млн грн, в течение года экономия агрохолдинга на перевалке грузов составит около 100 млн грн… Такса для стивидора за сопровождение судебного процесса от начала до финиша — порядка $100 тыс». Всего же потери порта от такой «оптимизации» оцениваются в 400 млн грн.

При этом одним из участников коррупционной схемы оказалось даже посольство США: «Как только чиновники Мининфраструктуры пытались проявить инициативу и разобраться с вакханалией в Николаевском порту, их оперативно вызывали на ковер к американскому послу, где доходчиво пояснили, что не стоит «давить» на иностранных инвесторов», — поражаются журналисты.

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство зернового терминала в порту «Южный» (5 млн тонн в год). Об этом написал экс-заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев в своём Facebook: «В этом проекте есть все — активный и прозрачный украинский инвестор, большой международный игрок — Cargill, поддержка со стороны правительства, участие международных финансовых институтов, экологический аудит, энергоэффективность. Это поддержка экспортных отраслей, это новые рабочие места, это обновление инфраструктуры». Сумма кредита от ЕБРР на строительство терминала составляет 37 млн долл.

Кабинет министров Украины одобрил технически-экономическое обоснование проекта реконструкции инфраструктуры порта «Южный» в Одесской области. В нем в том числе планируется провести дноуглубительные работы, которые обеспечат двустороннее движение судов с дедвейтом от 160 до 200 тысяч тонн. Общая стоимость которых составляет около 18,5 миллиона гривен, совокупный срок выполнения — более 10 лет. Как заявил в ходе заседания заместитель главы Мининфраструктуры Юрий Лавренюк, реализация проекта «усилит позиции порта Южный на внутреннем и международном рынке портовых услуг, будет способствовать привлечению грузопотоков с максимизацией прибыли».

Бытовые отходы

Печальная история с развозом львовского мусора по городам и весям Украины продолжается. Похоже, он становится новым объединительным мотивом для разных регионов страны, поскольку очередь дошла даже до Днепропетровска и Николаева (находящихся, мягко говоря, далековато от Западной Украины).

Жители Днепропетровской области в качестве протеста против таких действий львовских и местных властей перекрыли трассу Днепропетровск — Кривой Рог, по которой к ним везли чужой мусор. Об этом в своём Facebook сообщил очевидец событий Валерий Ровенский. «Ругань стоит страшная. Людей понять можно. Львов клянут. Мера [Днепропетровска — Ред.] тоже. Полиция пытается успокоить стороны. Приехала скорая. Полиция пытается перенаправить поток машин. Да, в сторонке стоит джип с примечательными ребятами с символикой [гражданского корпуса «Азов» — Ред] на футболках», — пишет пользователь.

Вскоре подобное может повториться и в Николаеве. Александр Сенкевич, мэр этого областного центра, обосновал своё решение так: «На сегодняшний день до конца не решена ситуация с Грибовицкой мусорной свалкой. Я считаю, это правильно, что города Украины помогают Львову с утилизацией твёрдых бытовых отходов. Мы должны быть одной нацией, единственной страной в своих ежедневных делах, а не только в декларациях, ограничиваясь надписью «Украина единая» в уголке экрана телевизора. Не стоит делать из этого шоу. Нужно подставлять плечо каждому украинцу, которому необходима помощь. Мы должны руководствоваться принципами братства, а не политическими заявлениями. Хочу подчеркнуть, что это временная мера. Увеличение количества мусора на полигоне никак не влияет на экологическую ситуацию в городе». По какой причине Львов не смог за все прошедшие годы справиться с проблемой самостоятельно, хотя проекты строительства завода по утилизации бытовых отходов предлагались городу с середины прошлого десятилетия, городской голова Николаева не объяснил.

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