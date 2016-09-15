Москва, 15 сентября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Вскрытие фактов применения американскими спортсменками сёстрами Уильямс и Симоной Байлз запрещённых препаратов скандалом не является — это хорошо отработанная схема. Такое заявление 14 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сделала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2012 и 2016 годы) Александра Пацкевич.

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«Вот это применение препаратов в терапевтических целях уже на протяжении многих лет присутствует и присутствует не в наших федерациях, не в нашей стране. Это хорошо отработанная схема, которая применяется. Это никакой не скандал», — уверена российская спортсменка.

В этой ситуации Александру Пацкевич удивляет лишь то, как люди с бронхиальной астмой могут выступать на международном профессиональном уровне и завоёвывать золотые медали. Она обратила внимание, что на деле люди с бронхиальной астмой с трудом поднимаются по лестнице без ингалятора.

«Для гимнастики эти препараты, которые она (Симона Байлз) применяла, то же самое, что для синхронистки препарат, при помощи которого она не будет задыхаться под водой, её мышцы не будут окисляться, не будет сводить ноги. Это такой бонус, такое преимущество, с которым невозможно «чистым» спортсменам соревноваться», — заключила олимпийская чемпионка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября хакеры Fancy Bear опубликовали данные WADA, в которых указывается, что Всемирное антидопинговое агентство знало о применении запрещённых препаратов сёстрами Уильямс, гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн. Сегодня, 15 сентября, хакеры обнародовали вторую часть документов, в ней содержатся сведения о 25 спортсменах, которых тоже принимают запрещённые препараты.