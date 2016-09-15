Рим, 15 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Итальянские антиевропейские информационные сайты Informare per resistere и Occhidellagueera со ссылкой на Huffington Post и статью американского юриста Брюса Фейна пишут, что если 8 ноября на выборах в президенты Соединенных Штатов Америки выиграет кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон (если здоровье будет на ее стороне) — геополитические последствия в международном масштабе неизбежны.

В этом случае есть три страны, которые боятся больше всего торжества бывшего госсекретаря США: Россия, Китай и Иран. Голосование за Клинтон приравнивается к голосованию в пользу войны против России и Китая. Как написал Брюс Фейн в обращении к американским избирателям: «Если вы считаете, что американские войны против России и Китая необходимы, чтобы исполнить божественную миссию Соединенных Штатов по поощрению свобод, справедливости и цивилизации у народов России и Китая, то вы должны проголосовать за демократического кандидата Хиллари Клинтон. Если вы думаете как бывший госсекретарь Дин Ачесон, что Соединенные Штаты являются локомотивом человечества, а остальной мир — это только вагон (высокомерие, которое породило чудовищную войну во Вьетнаме), тогда Клинтон — ваш кандидат».

Редакция онлайн-газеты Iformare per resistere подчеркивает, что если Хиллари Клинтон станет президентом, то она будет проводить очень агрессивную внешнюю политику, такую же, которую она всегда осуществляет в ходе своей политической карьеры. Она поддерживала и продолжает поддерживать войну США в Афганистане, Ираке, Йемене, Сомали и Ливии.

«Во всех этих конфликтах тем не менее продвижение свободы является лишь предлогом для глобального доминирования, не более того, как это было в войне во Вьетнаме». Ни один из повстанцев, поддерживаемых Америкой в этих странах, не соответствует атрибутам демократии или верховенства закона. Кроме того, военное присутствие США часто обостряло определенные ситуации и подпитывало хаос, как в Ливии после Каддафи.