Москва, 15 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Самым гадким в антидопинговом скандале является то, что российским спортсменам, которые должны были выступать под эгидой Международной федерации легкой атлетки, следующие Олимпийские игры тоже заведомо закрыты. Об этом 14 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РФ Лидия Иванова.

sbs.com.au Олимпийский и российский флаги

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«Они (российские спортсмены) уже лишены возможности даже сейчас принимать участие в любых международных соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетки. Они не дойдут до чемпионата мира, а если они не дойдут до чемпионата мира, они не получат лицензию на участие в следующих Олимпийских играх: они уже заведомо не участвуют. Вы представляете, до чего докатилось? Неужели у нас нет в такой мощной стране защиты?» — возмущена заслуженный тренер России.

Вместе с тем Лидия Иванова призналась, что испытала невольное счастье, когда вслух было сказано о том, что американские спортсмены — сёстры Уильямс и четырёхкратная чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Симона Байлз — пьют и глотают всё то, что нельзя, но им это разрешается.

Как сообщало ИА REGNUM, МОК официально подтвердил, что сёстры Уильямс и Симона Байлз не считаются нарушителям антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2016 года. Ранее хакеры Fancy Bear взломали базу данных WADA и обнародовали употребление спортсменками запрещённых веществ. Во всех случаях было заявлено, что препараты принимались в соответствии с медицинскими показаниями.