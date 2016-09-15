Москва, 15 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Нефть остается под давлением. Котировки марки Brent снижаются к уровню 46,47 доллара за баррель. Черному золоту не хватает позитива, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«То, что данные от API отразили чуть меньший рост коммерческих запасов, чем прогнозировалось, был довольно быстро отыгран. Рынок сосредоточен на том, что по прогнозу МЭА баланс спроса и предложения будет достигнут лишь к середине следующего года. Кроме того, стало известно, что Ливия начинает работать над восстановлением экспорта нефти их захваченных портов», — пояснила Рогова.

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«Впереди еще публикация данных от Минэнерго США по запасам нефти. Прогнозируется их рост. А это, естественно, фактор негативный для черного золота. Поэтому не исключено дальнейшее падение к отметке 46,00 и далее к 45,30», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сентября, мировые цены на нефть в четверг вернулись к росту, так как инвесторы продолжают оценивать данные по запасам «черного золота» в США от Минэнерго страны. По состоянию на 07.58 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,52% — до 46,09 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,28%, до 43,70 доллара за баррель.