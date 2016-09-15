«Рубль понесет потери»
Москва, 15 сентября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Рубль предпринимал попытки 14 сентября укрепиться след за ростом нефти. Но в конечном итоге растерял заработанное, что неудивительно, принимая во внимание негативную динамику энергоносителя, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Кроме того, некоторое давление на рубль оказывают и опасения повышения ставки ФРС США. По мере приближения заседания Банка России рубль также может нести потери. Напомню, что от регулятора ждут снижения ставки на 0,25 — 0,5% в связи с дальнейшим снижением инфляции. В августе показателя снизился до 6,9% в годовом исчислении от 7,2% в июле. Таким образом, не исключено снижение рубля в район уровня 65,80 за доллар», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 15 сентября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 16 копеек и составил 64,97 рубля. Курс евро к рублю вырос на 19 копеек — до 72,94 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет 46,09 доллара за баррель.