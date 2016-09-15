Москва, 15 сентября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Рубль предпринимал попытки 14 сентября укрепиться след за ростом нефти. Но в конечном итоге растерял заработанное, что неудивительно, принимая во внимание негативную динамику энергоносителя, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, некоторое давление на рубль оказывают и опасения повышения ставки ФРС США. По мере приближения заседания Банка России рубль также может нести потери. Напомню, что от регулятора ждут снижения ставки на 0,25 — 0,5% в связи с дальнейшим снижением инфляции. В августе показателя снизился до 6,9% в годовом исчислении от 7,2% в июле. Таким образом, не исключено снижение рубля в район уровня 65,80 за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 15 сентября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 16 копеек и составил 64,97 рубля. Курс евро к рублю вырос на 19 копеек — до 72,94 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет 46,09 доллара за баррель.