Прага, 15 сентября, 2016, 08:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Россия в Сирии играет в сверхдержаву, одновременно блокируя инициативы Запада. Активность террористов в регионесегодня зависит не только от действий Вашингтона, но и Москвы. Очевидно, что президент России Владимир Путин не просто устраивает в Сирии театральные представления для поднятия своего электорального рейтинга в глазах собственного населения. Но без помощи Запада ему едва ли удастся добиться долгосрочного мирного урегулирования в стране, пишет сетевое издание iDNES.

«Похоже, что Путин теперь в основном сосредоточился на препятствовании попыткам Запада провести мирное урегулирование в регионе. Хотя финансовые возможности Кремля для достижения сколь-либо значительного результата в Сирии серьезно сократились из-за оскудевающего бюджета России, у Путина еще достаточно средств, чтобы создавать впечатление, будто его страна вернула себе статус сверхдержавы. В то же время Путин использует сирийский конфликт, чтобы разорвать дипломатическую изоляцию Москвы, в которой она оказалась в результате своей агрессии против Украины», — отмечает издание.

Хотя уже очевидно, что будущий мир в Сирии может быть восстановлен только самими сирийцами, в их интересах было бы прибегнуть к международной операции, которая вынудила была бы враждующие стороны достичь мирного соглашения. Поскольку интересы международного сообщества в этом вопросе несколько разобщены, то без активного участия Запада вряд ли удастся согласовать и реализовать эффективные меры по восстановлению мира в Сирии, добавляет издание.