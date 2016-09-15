Берлин, 15 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин

В воскресенье в России пройдут выборы депутатов в нижнюю палату российского парламента — Государственную Думу. Но фундаментальных политических изменений в связи с ними, однако, явно не ожидается. «Хотя правящую партию «Единая Россия» часто обвиняют в коррупции, а оппозиционер и критик путинского режима Алексей Навальный даже приклеил к ней прозвище «партия жуликов и воров», она наверняка сохранят большинство в парламенте. Причина: тесное взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным», передает общегерманская радиостанция Deutschlandfunk (DF).

По мнению вещателя, основная проблема кроется в том, что правящая партия и правительство совершенно не боятся большинства населения. А россияне в большинстве доверяют Путину. И хотя сам Путин официально членом «Единой России» не является, партия позиционирует себя как «президентская», способная решать проблемы людей на высшем политическом уровне.

Официальным лидером и председателем «Единой России» является премьер-министр Дмитрий Медведев. Своими высказываниями он оттолкнул от партии многих потенциальных избирателей в последнее время. Например, недавно он публично заявил в ответ на жалобы российских учителей на низкую зарплату, что работа учителя должна быть призванием. В результате рейтинг «Единой России», согласно опросам, резко упал. Но популярность Путина при этом остается на стабильно высоком уровне около 80%. И партия активно пользуется президентской поддержкой и его рейтингом.

На прошлой неделе во время встречи с представителями «Единой России» в Кремле Путин заявил, что предвыборная кампания подходит к концу. Необходимо, чтобы в центре внимания находился тот, кто выбирает, а не те, кого избирают. По словам Путина, избиратели нуждаются во внимании кандидатов не только в ходе избирательной кампании, но и после нее, особенно после нее, добавляет DF.