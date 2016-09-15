Москва, 15 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал дату начала денежных выплат паралимпийцам, показавшим высокие результаты на всероссийских соревнования в Московской области, сообщает «Р-Спорт».

paralymp.ru Параолимпийские соревнования

По его словам, правительство РФ примет соответствующее постановление и выплаты начнутся с 19 сентября. «Мы представили к поощрению всех и президенту страны. Я надеюсь, они будут отмечены президентом. В понедельник все эти вопросы будут решены», — сказал Мутко.

Министр спорта уточнил, что сумма будет эквивалентна победе на Олимпийских играх — четыре миллиона рублей. Сумма будет выплачена тем паралимпийцам, которые на всероссийских соревнованиях показали результат мирового уровня, уровня паралимпийских игр в Рио или установили мировой рекорд.

Напомним, соревнования были организованы в России 8−9 сентября на спортивных базах Новогорск и «Озеро Круглое» после того, как российских паралимпийцев дисквалифицировали на Играх-2016 в Рио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (IPC) об отстранении россиян от Параолимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Также были отклонены индивидуальные обращения параолимпицев в МПК с просьбой о допуске к Параолимпиаде-2016.

В качестве причины названа якобы сформированная и поддерживаемая на государственном уровне система, способствующая спортсменам принимать допинг. При этом ни один спортсмен не был уличен в применении запрещенных препаратов.