Пекин, 15 сентября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Один из самых главных традиционных праздников народов Восточной и Юго-Восточной Азии отмечается сегодня, 15 сентября. Самые главные гуляния проходят в Китае и Вьетнаме, где по случаю праздника объявлены каникулы.

diadiemdulich.com Праздник середины осени в Китае

Праздник середины осени символизирует середину годичного цикла и по важности в китайской культуре занимает второе место, уступая лишь Китайскому новому году, пишет «Синьхуа».

Жители КНР верят, что именно в этот день лунный диск, являющийся главным символом праздника, наиболее «яркий и круглый». Вечером жители КНР будут любоваться луной, ходить в гости к родственникам и друзьям, где будут обмениваться угощением — «лунными пряниками».

В Китае начались трехдневные каникулы, которые продлятся до 17 сентября. В эти дни многие жители КНР отправятся в соседние провинции для того, чтобы посетить родителей и почтить память предков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 г. в канун празднования Праздника середины осени посольства КНР в различных странах мира обратились к китайским туристам со специальными памятками о том, как им следует вести себя в зарубежных странах.