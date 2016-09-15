Москва, 15 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по российскому рублю 14 сентября завершились разнонаправленно. Курс доллар/рубль снизился на 0,21%, до 65,16 руб., евро/рубль вырос на 0,04%, до 73,28 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В первой половине дня рубль чувствовал себя уверенно, так как 14 сентября Минфин РФ на аукционах успешно разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 15 ммлрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 4,5 раза и составил 69,538 млрд рублей.

На фоне попыток Brent оттолкнуться вверх от уровня $46,90 за баррель и успешного размещения облигаций Минфином курс доллара снижался до 64,88 руб. Новая волна ослабления американского доллара последовала после выхода отчёта от Минэнерго США.

За минувшую неделю запасы нефти в США сократились на 0,6 млн баррелей, или на 0,1% — до 510,8 млн баррелей. Эксперты ожидали их увеличения на 3,8 млн баррелей, до 515,2 млн баррелей.

На новостях баррель Brent подорожал на 2,5%, до $47,27, курс доллара снизился до 64,80 руб. Эффект от сокращения запасов был недолгим. Доллар быстро восстановил потери, поскольку трейдеры обратили внимание на увеличение добычи нефти в США на 35 тыс. баррелей в сутки, до 8,493 млн баррелей в сутки. В течение 40 минут цена на нефть снизилась до $45,68, курс доллара вернулся к уровню 65,20 руб., евро — к 73,36 руб.

У рубля появилась новая поддержка от начавшегося налогового периода. Пик платежей приходится на 20 сентября. 21 сентября состоятся заседания ФРС США и Банка Японии. Если ЦБ РФ в пятницу не станет снижать ключевую ставку, а ФРС США повышать, то при высоком спросе на российские облигации пара доллар/рубль до октября останется торговаться ниже 65 рублей.

Сегодня, 15 сентября, в первой половине дня на фоне снижения цен на нефть ожидается скачок курс доллара к 65,55 руб. с последующим его снижением до 65,12 руб. Пока Brent торгуется ниже $47,50, рублю будет сложно укрепиться к валютам.