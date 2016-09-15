Вашингтон, 15 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Власти США в ближайшее время могут снять торговые «ограничительные меры» с Мьянмы, введенные около 20 лет назад. Об этом, как передает «Голос Америки», заявил президент США Барак Обама по итогам переговоров с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

whqr.org Встреча Барака Обамы с Аун Сан Су Чжи

«Соединенные Штаты готовы отменить санкции, которые мы (власти США) ввели по отношению к Бирме, (действовавшие) в течение достаточно длительного времени», — сказал глава Белого дома.

Отмечается, что в повестке встречи Обамы с Аун Сан Су Чжи, которая прошла в США, находился вопрос о том, как далеко Вашингтону следует идти в вопросе о снятии санкций с Мьянмы.

Ранее глава Белого дома направил в Конгресс послание, в котором сообщил о намерении восстановить льготный режим для Мьянмы в рамках программы Генеральной системы торговых преференций, устанавливающей систему льготных тарифов.