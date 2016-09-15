Бангкок, 15 сентября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Мусульманские сепаратисты южных провинций Таиланда не причастны к серии взрывов в тайских туристических городах, заявил министр обороны Таиланда, сообщает 15 сентября Reuters.

chuansong.me Оцепление на месте взрыва в Паттайе

Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван считает, что, несмотря на то, что задержанные по подозрению в организации серии взрывов в туристических города были из южных провинций, эти взрывы не связаны с расширением повстанческой деятельности южных провинций.

Заявление министра обороны противоречит заявлениям полиции, сделанным в августе 2016 года. Полиция Таиланда считает, что к терактам в туристических городах причастны мусульманские сепаратисты южных провинций Яла, Наратхиват и Паттани.

Напомним, что за время столкновений между сепаратистами и тайскими силами безопасности начиная с 2004 года погибло более 6500 человек.