Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 07:49 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» проводят на тренировочной площадке всё больше времени. Во-первых, сказывается перерыв в связи с участием нескольких игроков в Олимпиаде-2016, а во-вторых, в новом сезоне стан коллектива пополнили новички. Перед победным матчем с «Уфа-Алисой» (35:19) подопечные Яна Лесли проводили интенсивные тренировки, работали по восемь часов в день. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 15 сентября.

vk.com/rostovhandball Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова

«У нас много новых игроков, поэтому важно как можно больше времени проводить вместе, чтобы новые гандболистки вливались в коллектив. В первой половине встречи в действиях ростовчанок была видна некая усталость, но после перерыва девушки сыграли гораздо лучше. Впереди матч с тольяттинской «Ладой». Это будет совсем другая игра. Будем тщательно готовиться к этой встрече», — сказал на послематчевой пресс-конференции наставник ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли.

Отметим, что еще двое игроков команды пока еще набирают форму и вливаются в коллектив. А вот против башкирской команды впервые сыграла разыгрывающий сборной Бразилии Ана Паула Родригес. По ходу матча ей удалось поразить ворота соперниц, и она забыла первый гол в чемпионате России. На поле дебютировала также француженка Сираба Дембеле и была признана лучшим игроком матча в составе ростовчанок.

Добавим, что встреча с тольяттинской «Ладой» состоится 19 сентября на паркете ростовского Дворца спорта.