Новосибирск, 15 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Из Новосибирской области для наращивания группировки по ликвидации последствий паводка в Приморье отправились еще сто спасателей. Самолет ИЛ-76 МЧС России с людьми и спецоборудованием на борту вылетел из Новосибирска в ночь на четверг, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Еще сто новосибирских спасателей направлены в Приморье

«Спасатели отправились на Дальний Восток со специальным снаряжением и оборудованием. Отряд везет с собой надувные лодки, на которых будут работать в труднодоступных подтопленных местах, топоры, лопаты и бензопилы для устранения заторов из деревьев в районе мостов, мотопомпы для откачки воды из подвальных помещений и дворов, а также бензогенераторы, вырабатывающие электричество и свет», — заявил начальник штаба Сибирского спасательного центра МЧС России Евгений Раков.

Эти сто человек направлены для усиления уже работающих групп. Спасатели надеются, что это ускорит темпы аварийно-восстановительных работ в сильно пострадавшем от тайфуна Чугуйском районе Приморского края. Возглавляет отряд начальник Сибирского спасательного центра Евгений Гаврилюк.

Отметим, 4 сентября из Новосибирской области на Дальний Восток были направлены 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России. Сейчас бригады продолжают работать в Кавалеровском районе Приморского края.

Кроме того, сибирские регионы собрали для жителей Приморского края, пострадавших от паводка, гуманитарную помощь. Обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрацы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, — бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги, а также детское питание, консервы, бутилированная вода — почти 67 тонн.

Читайте также: Сибирские регионы собрали для Приморья обогреватели, вещи и еду

Груз был доставлен во Владивосток несколькими самолетами: 8 сентября, самолет вылетел из Красноярска, 9 сентября были выполнены рейсы из Новосибирска, а 10 сентября — из Иркутска и Читы. Напомним, в ночь на 28 августа на территории Приморья начались дожди. Затем пришел тайфун Лайонрок. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. 4 сентября регион настиг ещё один тайфун Намтеун. В регионе был введен режим ЧС федерального масштаба. Многие люди лишились жилья, урожая. Стихия унесла жизнь главы МЧС России по Приморскому краю Олега Федюры: он утонул во время исполнения служебного долга на одной из подтопленных территорий. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил направить в Приморье из казны 1,2 млрд рублей.