Барнаул, 15 сентября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. По данным оперативного мониторинга УФАС по Алтайскому краю, с 15 августа по 11 сентября в регионе отмечено снижение (до 50 копеек) розничных цен на летнее дизельное топливо. Его розничная стоимость составляет сейчас от 33,30 до 33,60 рублей за литр. Вместе с тем, изменения розничных цен на бензины АИ-92 и АИ-95 в сети крупнейших сетевых АЗС — Газпромнефть и Роснефть в Алтайском крае — не наблюдается.

Светлана Шаповалова Стоимость бензина и дизтоплива в Алтайском крае

По состоянию на 11 сентября, АИ-92 продают в розницу от 33,61 до 33,80 рублей, АИ-95 — от 36,65 до 36,70 рублей.

А вот ситуация на мелкооптовом рынке поменялась: бензин там подешевел от 4,9% до 5,3% (до 2 375 рублей за тонну), а на дизельное топливо до 2,74% (934 рубля за тонну).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 7 месяцев 2016 года снижение цен на бензин составило 5,3% при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу — 2,8%. По состоянию на начало сентября, потребительская стоимость 1 литра дизельного топлива в Алтайском крае составила 33,88 руб./л., бензина марки Аи-95 — 36,66 руб./л. бензина марки Аи-92 — 33,63 руб./л.